Neue Leitung für Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe Neue Chefärztin im Clemens-Hospital

„Ich fühle mich dem St.-Clemens-Hospital schon immer sehr verbunden, denn hier wurde ich geboren“, sagt Janßen. Aufgewachsen ist sie im Gelderland, nach dem Abitur zog es sie zum Medizinstudium in die Landeshauptstadt. Ihre ersten beruflichen Erfahrungen machte die Medizinerin zunächst in Kleve, später in Karlsruhe. 2005 kehrte in ihre Heimatstadt zurück und nahm eine Stelle als Oberärztin im St.-Clemens-Hospital an. 2013 wechselte sie zum Helios-Klinikum in Krefeld. „Jetzt sind meine beiden Söhne fast erwachsen und ich kann noch einmal durchstarten. Deshalb habe ich die Chance ergriffen, als Chefärztin in meinem Heimatkrankenhaus Verantwortung zu übernehmen.“