Neue Broschüre der Stadt Geldern Viele Wege führen zur Kunst

Geldern · Statt eines Kunstwanderweges, wie seinerzeit von der SPD in Geldern gefordert, erscheint in Kürze eine kostenlose Broschüre, in der 18 ausgewählte Werke aus dem öffentlichen Raum vorgestellt werden. Hier ein Überblick.

16.11.2023 , 12:30 Uhr

Hier geht es zu den Kunstwerken 13 Bilder Foto: Stadt Geldern/Gerhard Seybert

Von Dirk Weber