Neue Broschüre zum Friedhof Geldern : Auf dem Friedhof Stadtgeschichte erleben

Foto: Dirk Möwius 21 Bilder Auf dem Gelderner Friedhof Stadtgeschichte erleben

Geldern Mithilfe einer neuen Broschüre kann man bei einem Rundgang Wissenswertes zu 28 besonders alten und bedeutsamen Grabmälern erfahren. Dabei begegnet man wichtigen Persönlichkeiten sowie kunstgeschichtlich bedeutsamen Werken.

An keiner anderen Stelle in Geldern findet man Hinweise auf die Stadtgeschichte und die Persönlichkeiten, die die Entwicklung Gelderns mitgeprägt haben, so komprimiert wie auf dem Friedhof. Geht man aufmerksam von Grab zu Grab, stößt man immer wieder auf bekannte Namen. Wer einen Rundgang über den Friedhof machen möchte, sollte den neuen Flyer der Stadt Geldern dabei haben. Mit Hilfe der Broschüre führt ein Rundgang zu 28 besonders alten und bedeutsamen Grabmälern und erläutert den Zusammenhang. Während des Rundgangs begegnet man wichtigen Persönlichkeiten der Stadtgeschichte sowie kunstgeschichtlich bedeutsamen Grabmälern.

Die alten Grabmäler sind oft aufwändig gestaltet, haben meist eine lange Familiengeschichte und stehen inzwischen auch unter Denkmalschutz oder gelten als besonders erhaltenswert. In die Denkmalliste der Stadt Geldern wird ein gut erhaltenes Grabmal dann aufgenommen, wenn es von besonderem kunstgeschichtlichen Wert ist oder zu einer bedeutenden Person der Stadtgeschichte gehört und damit zum historischen Charakter des Friedhofs beiträgt. 27 Grabmäler wurden im Sommer 2020 in die Denkmalliste der Stadt Geldern als Baudenkmäler eingetragen. Die Friedhofskapelle der Familie von und zu Hoensbroech steht bereits seit 1995 unter Denkmalschutz. „Aber es wäre doch viel zu schade, wenn das Wissen über diese Grabmale nur in den Archiven schlummert“, sagte sich Christel Terhorst. Gemeinsam mit Johanna Klümpen-Hegmans und Hejo Eicker machte sie sich an die Arbeit und schrieb die neue Broschüre. Für die Stadt Geldern bedankte sich der Beigeordnete Tim van Hees-Clanzett beim Pressetermin für das außerordentliche Engagement.

Georg Kamps (Leiter Stadtgärtnerei), Katja Thiemann (Leiterin Untere Denkmalbehörde), Andrea Giesen (Team Grünfläche und Friedhöfe), Johanna Klümpen-Hegmans, Tim van Hees-Clanzett (Beigeordneter), Christel Terhorst und Hejo Eicker. Foto: Stadt Geldern/Seybert

Info Die Autoren bieten auch Führungen an Führungen Wer nicht nur lesen will, kann sich auch mit den Autoren Christel Terhorst, Johanna Klümpen-Hegmans und Hejo Eicker auf den Weg über den Friedhof machen. Die ersten Termine waren ausgebucht, weitere werden demnächst folgen. Dabei handelt es sich um ein Angebot des Historischen Vereins. So geht es weiter Geplant ist zudem, auf dem Friedhof zwei Stelen aufzustellen, auf denen man die Informationen nachlesen will. Die Stadt will die Broschüre, die es zum Beispiel kostenlos im Rathaus, in der Friedhofsgärtnerei oder beim Historischen Verein gibt, bald auch in digitaler Form zur Verfügung stellen.

Der Gelderner Friedhof wurde am 27. April 1821 eingeweiht; er lag damals weit vor den Toren der Stadt, vor dem Geldertor unmittelbar am Ufer der Fleuth. Die Kapelle der Familie von Hoensbroech wurde 1858 errichtet. Im 19. Jahrhundert waren die Grabflächen noch nach Konfessionen getrennt. In den folgenden Jahrzehnten wurde der Friedhof mehrmals erweitert, die heutige neue Fleuthbrücke gebaut und der Eingang verlegt. Erst 1931 wurden auch gemeinsame Felder für katholische und evangelische Christen zugelassen.

Die Denkmäler des Gelderner Friedhofs stammen aus dem 19. Jahrhundert sowie dem Anfang des 20. Jahrhunderts. Zu den ältesten Grabmaltypen gehören klassizistische Grabsteine; sie nehmen häufig Bezug auf antike Traditionen und Formen, christliche Motive wurden eher sparsam verwendet. Die Grablege der Familie von Hoensbroech wurde nach den Plänen des bekannten Kölner Architekten Vincenz Statz, eines Hauptvertreters der Neugotik im Rheinland, errichtet. Sie wurde damit zum Vorbild für zahlreiche neugotische Grabsteine. Mit der Friedensreformbewegung (1910 - 1940) wollte man das Stilchaos des 19. Jahrhunderts überwinden und zu Sachlichkeit und Einheitlichkeit kommen.

Zu den wichtigen politischen Personen der Stadtgeschichte Gelderns gehört Georg Freiherr von Eerde (1781 - 1848), Landrat und Stadtrat von Geldern, dessen Grabmal auf dem ehemaligen evangelischen Teil des Friedhofs steht. Er war eine bekannte Persönlichkeit zur Zeit des preußischen Kulturkampfes und wohnte in der Villa von Eerde, heute Stadtarchiv und Teil der Stadtverwaltung. Graf von Schmising-Kerssenbrock war Bürgermeister in Geldern Eduard Hoffmann war Mitglied des Gelderner Stadtrats (1884 - 1898); Josef Halley (1799 - 1887) war Bürgermeister von Geldern, Pont und Veert und Ratsherr mit wichtigen Verbindungen über Geldern hinaus. Die Familie van Baerle gehörte im 18. Jahrhundert zur Ritterschaft des preußischen Oberquartiers.

Die Grabstätte der Familie Opheis. Foto: Dirk Möwius

Zahlreiche Fabrikanten und Gewerbetreibende setzen sich große Grabmäler. Die Familie van Baerle hatte familiäre Verbindungen zur Familie des Seidenfabrikanten Roeffs, der in der Mitte des 19. Jahrhunderts zu den größten Arbeitgebern in der Stadt Geldern zählte und auch auf dem Grabmal verewigt ist. Das große repräsentative Grabmal der Familie Deckers erinnert an einen bedeutenden Tabakfabrikanten. Auch Familie Hagedorn besaß eine große Tabakfabrik auf dem Westwall und zählte zu den wichtigen Arbeitgebern in der Stadt.

Die Familie Ehren besaß ein Tabakwaren- und Pfeifengeschäft an der Hartstraße (heute Wein- und Tabakhaus Bruno Hüskes am Harttor), die Familie Elsemann führte schon im 19. Jahrhundert wie heute noch eine der größten Bauunternehmungen Gelderns. Das imposante Grabmal der Familie Bösken erinnert auch an eine Devotionalienfabrik in der Bahnhofstraße; Johann Aengenvoort war im Samenhandel tätig, 1911 übernahm die Familie Aengenvoort die Tabakfabrik Boetzkes. 1803 kam die niederländische calvinistische Fabrikantenfamilie van der Moolen an den Niederrhein; Christoph besaß eine Flanell- und Stofffabrik, sein Sohn Hermann führte eine Tintenfabrik und handelte mit Bürobedarf.