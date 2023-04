Zertifizierte Beratungsstelle Experten für Kontinenz im Clemens-Hospital

„Unser Ziel ist es, für jeden Einzelnen eine optimale, auf sein Problem zugeschnittene Behandlung anzubieten. Wir wollen so die Lebensqualität der Betroffenen verbessern“, beschreibt Ute Janßen ihre Arbeit. „Hinzu kommen qualitätssichernde Maßnahmen, zum Beispiel durch die regelmäßige Teilnahme an Fortbildungen und die Durchführung von Informationsveranstaltungen für ärztliche Kolleginnen, Kollegen und Laien“, fügt Bara Barakat an.