Fotowettbewerb der Stadt Geldern : Geldern grüßt mit neuen Fotos

Rainer Niersmann von der Stadt Geldern bei der Übergabe der Preise an Marion Frenzen (M.) und Andrea Schmitz (r.). Foto: Stadt Geldern

Geldern Marion Frenzen und Andrea Schmitz bekamen auf Facebook die meisten Stimmen für ihre Fotos. Die Motive werden auch als Werbebilder für den Niederrheinischen Radwandertag zu sehen sein.

Anfang des Jahres hatte die Stadt Geldern die Bürger zur Teilnahme an einem Fotowettbewerb für die LED-Wände an den Ortseingängen aufgerufen. Drei Fotos hatte das Tourismus- und Kulturbüro gesucht, die künftig als neue Begrüßungsbilder auf den LED-Wänden zu sehen sein sollten.

Nun stehen die Gewinner fest: Die Bilder von Marion Frenzen (57) aus Veert und Andrea Schmitz (28) aus Geldern erhielten bei der Facebook-Abstimmung die meisten Stimmen und sind ab sofort morgens, abends sowie als Werbebilder für den Niederrheinischen Radwandertag als Begrüßungsbilder auf den LED-Wänden zu sehen, teilt die Stadt Geldern mit. Marion Frenzen gewann sogar gleich mit zwei Bildern (erster und dritter Platz).

Die Gewinner-Bilder von Marion Frenzen, die hauptberuflich bei Intersport Dorenkamp arbeitet, zeigen zum einen die Nierslandschaft in der Nähe der Bogenbrücke An der Bleiche, zum anderen ein Fahrrad-Motiv in der Blumenwiese im Nierspark gegenüber dem Seniorenheim „Bellini“.

Die Veeter Hobbyfotografin ist viel mit dem Fahrrad in der Natur unterwegs. „Meine Kamera habe ich fast immer mit dabei“, sagt sie. „Das Bild mit dem Fahrrad auf der Blumenwiese war zum Beispiel eine spontane Aktion, ich kam dort vorbei und fand das Motiv einfach so schön.“ Dass sie nun beim Fotowettbewerb der Stadt Geldern gewonnen habe, „kam überraschend und hat mich sehr gefreut. Ich hatte nicht damit gerechnet“, sagt die Veerterin. Entstanden sind die Bilder 2020 beziehungsweise 2021. Zu sehen sind die Bilder auch auf ihrer Internetseite www.marionfrenzen.de.

Den zweiten Platz belegte Andrea Schmitz mit einer Aufnahme, die in diesem Jahr in der Dämmerung am Holländer See entstand. Auch sie ist in ihrer Freizeit gerne als Hobbyfotografin mit Kamera und Drohne als unterwegs. „Das Bild, das nun gewonnen hat, ist ebenfalls spontan entstanden“, sagt sie. „Ich hatte eigentlich ein anderes Motiv im Kopf, habe dann aber mit dem Handy noch dieses Motiv festgehalten“, berichtet die Erzieherin, die in einer Einrichtung der Lebenshilfe Gelderland für Menschen mit Behinderung arbeitet. Auch bei ihr war die Freude groß, als sie erfuhr, dass sie gewonnen hat.

Rainer Niersmann überreichte beiden Gewinnerinnen nun beim Fototermin an der LED-Wand am Friedhof Stadtgutscheine. Der Leiter des Gelderner Tourismus- und Kulturbüros freute sich über die tolle Resonanz, die der Fotowettbewerb hervorgerufen hatte. „Knapp 100 Bilder wurden uns insgesamt geschickt. Es waren neben den Gewinnerbildern sehr viele tolle Motive dabei, die Geldern klasse in Szene gesetzt haben“, sagt er.

Er berichtet außerdem, dass bald auch endlich die dritte LED-Wand aufgestellt werden kann. Stehen wird sie voraussichtlich ab Ende Mai an der Kreuzung Weseler/Vernumer/Danzinger Straße, aufgrund von Lieferproblematiken hatte sich der Aufbau zuletzt verzögert.

