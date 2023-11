Neue Ausstellung im Petrusheim Weeze Zwei Künstler schreiben Bilder in der Kirche

2018 ist Ulrich Breier verstorben. Die letzten 19 Jahre lebte der Künstler in der Obdachlosenunterkunft Petrusheim in Weeze. Hinterlassen hat er weit mehr als 300 Zeichnungen, überwiegend in Schwarz-Weiß. Ein Bild sei immer nur ein Versuch der Annäherung an die Wirklichkeit selbst, hatte Breier einmal mit Blick auf seine Interpretation des „katholischen Gedichtes“ von Ernst Jandl gesagt. In seiner Kunst stand die Kommunikation im Mittelpunkt. Er machte aus Texten Bilder.