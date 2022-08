Ausstellung : In Issum ist Wohnkultur von Barock bis Biedermeier zu sehen

Issum Im kleinen Museum des Altbierdorfs sind ab Sonntag rund 160 Einzelfliesen aus 13 Manufakturen zu sehen. Die Ausstellung dauert bis zum 13. November.

Mit der neuen Ausstellung macht das His-Törchen seinem Namen wieder alle Ehre. Das Thema der Ausstellung „Von Barock bis Biedermeier“, die im Issumer Museum vom 14. August bis zum 13. November zu sehen sein wird, beschreibt eine Epoche vergangener deutscher Wohnkultur, in der aus repräsentativen und hygienischen Gründen der Raumgestaltung handbemalte Fayence-Fliesen überwiegend zur Verkleidung von Wandflächen verwendet wurden. In der Ausstellung werden etwa 160 Einzelfliesen aus 13 Manufakturen vorgestellt und beschrieben, die einen breiten Querschnitt deutscher Fliesenproduktion im angegebenen Zeitraum abbilden. Zudem werden 28 Ofenkacheln gezeigt, die in verschiedenen Größen und Formen und in ihrer jeweils zeittypischen Farbgebung und Bemalung beeindrucken.

Die Fliesenproduktion in Deutschland beginnt in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts und reagiert auf eine Entwicklung, die gegen Ende des 16. Jahrhunderts in den nördlichen Niederlanden ihren Anfang nimmt. Schon vor der Entstehung deutscher Manufakturen werden niederländische Fliesen in einigen deutschen Schlössern verbaut. Ein bekanntes Beispiel ist das Schloss Augustusburg mit seinem Jagdschloss Falkenlust in Brühl bei Köln.