Fotografie : Wo die Natur den Menschen verdrängt

Luca Platzen (links) und Kai-Patric Fricke vor einigen der eindrucksvollen Fotografien. Rund 200 sind an diesem Wochenende im Mühlenturm am Südwall in Geldern zu sehen. Foto: Klaus-Dieter Stade (kds)/Stade, Klaus-Dieter (kds)

„Metamorphosen unserer Zeit – Lost Places“ heißt eine neue Ausstellung im Mühlenturm Geldern. Sechs Fotografen zeigen rund 200 ihrer Arbeiten. Außerdem gibt es eine Video-Vorführung in den Katakomben.

Eine leere Fensterhöhle gewährt den Blick ins Freie. Der Stamm einer Birke hat sich von unten durch den Estrich gebohrt und sich in einer Kurve den Weg nach draußen gesucht. Der verlassene Raum gehört zu einer längst aufgegebenen Zeche. „Der Mensch hat der Natur so viel weggenommen, doch es gibt auch den umgekehrten Fall“, sagt Luca Platzen. Er ist einer der sechs Fotografen, die, nicht nur auf diesem Bild, aufgegebene Plätze zeigen.

Aufgegebene Plätze („Lost Places“) ist der zweite Teil des Titels einer Ausstellung, die über Pfingsten im Mühlenturm Geldern gezeigt wird. „Metamorphosen unserer Zeit“ lautet der Haupttitel. Schon 2016 war die fotografische Aufbereitung dieses Themas in der Herzogstadt zu sehen. Diesmal haben sechs Fotografen rund 200 Exponate ausgewählt und auf den Etagen des mittelalterlichen Bauwerks verteilt.

Info Mühlenturm über Pfingsten geöffnet Fotografen Kai-Patric Fricke aus Kempen, Luca Platzen aus Kempen, Michael Röttgerding aus Wuppertal, Björn Fey aus Stolberg, Benjamin Seyfang aus Esslingen, Benjamin Wießner aus Aachen Videokünstler Mike Rübesam aus München Dauer 8. bis 11. Juni Öffnungszeiten 11 bis 20 Uhr Kosten Der Eintritt ist frei.

Die Menschenleere ist das verbindende Merkmal der Motive. Zu sehen sind die Spuren, die von der menschlichen Zivilisation, von Technik und Kultur, hinterlassen wurden. Da liegt ein vor sich hin rostender Kutter am Ufer des Aral-Sees. Das alte, 1911 gebaute Kraftwerk von Budapest, immerhin ein Industriedenkmal, steht leer und zerfällt. In einem Stausee in Mazedonien versinkt eine alte Kirche, unbeabsichtigt geflutet.

In den Katakomben des Mühlenturms wird das Thema Tschernobyl behandelt. Foto: Klaus-Dieter Stade (kds)/Stade, Klaus-Dieter (kds)

Es sind Dokumente der Vergänglichkeit, die da abgelichtet wurden. Von einer Ästhetik, die gefangen nimmt und die deutlich macht: Die Natur holt sich ihren Raum langsam, aber sicher, wieder zurück. Und die ein Beweis sind für die These: Der Mensch kann nicht ohne die Erde leben, die Erde aber sehr wohl ohne den Menschen.

Den Bildern der Fotografen ist jeweils eine Codefarbe zugeordnet. Und unter jedem Foto hängt eine Tafel mit Informationen zu den Hintergründen der Aufnahme. Zum Beispiel bei „mission interstellar“, wo transparente Kuppeln zu sehen sind, die an Wohncontainer auf fernen Welten gemahnen. Tatsächlich handelt es sich um eine komplexe und verlassene Treibhausanlage in Deutschland. In einem Hangar in Baikonur sind zwei der längst außer Dienst gestellten russischen Raumfähren „Buran“ zu sehen. Die Computermonitore, die in irgendeinem Raum in Lüttich aufgestapelt sind, stammen aus der Steinzeit der Internet-Ära.

Bei vereinzelten Orten, an denen die Fotografien entstanden, ist der Verfall aufgehalten worden. Etwa bei der ältesten Börse Europas in Antwerpen. Die riesige Halle aus dem 17. Jahrhundert präsentiert sich in der Ausstellung völlig leer. „Doch da kommen bald Luxus-Boutiquen rein“, erklärt Platzen.

Auch die Katakomben unter dem Mühlenturm sind in die Ausstellung einbezogen. Dort dreht sich alles um das Thema Tschernobyl. Und dort läuft auch zu jeder vollen und halben Stunde ein 20-minütiges Video von Mike Rübesamen.

Das ist, wie Kai-Patric Fricke, einer der Aussteller, erläutert, der Infotainment-Trailer zur Serie „Lost Places“. Die soll bei Arte oder auf Netflix laufen. „Wir sind mitten in den Verhandlungen“, sagt der Kempener. Die erste Folge wird bereits produziert und im Oktober exklusiv auf einer Ausstellung gezeigt. Sie behandle, so Fricke, das Thema „Alte italienische Psychiatrie“.