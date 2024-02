Neue Ausstellung in Issum Reise in die Welt der Taschenrechner

In den Vitrinen liegen verschiedene Generationen dieser Technik. Der Commodore N60 leistete in der Schifffahrt über die Weltkugel wertvolle Dienste. Matt in drei Zügen versprach der Schachcomputer oder unterwegs sein mit den als heute als Raritäten geltenden Systemen Compucorp 322h und 344 – die Ausstellung lädt in die Welt der Technik ein, die sich damals allmählich in den 70er und 80er Jahren öffnete.