Neue Ausstellung im His-Törchen Eintauchen in die Welt der Sprechblasen

Während man die Ausstellung auf sich wirken lässt, kann man ganz nebenbei auch eine Menge über die „Neunte Kunst“ lernen. So wird die Comic-Kunst auch genannt. Einer der ersten gedruckten Comics erschien im Jahre 1896 in der New York Times und hieß: „Yellow Kid“ von Richard Felton Outcault. Die Ursprünge der Comics liegen in der Antike, wie zum Beispiel im Grab des Menna von vor 3400 Jahren. Diese Malereien erzählen in einer Bildabfolge von der Ernte und der Verarbeitung von Getreide.