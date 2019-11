Ausstellung im His-Törchen Issum : Altes Blechspielzeug ist in Issum zu bewundern

Issum Im kleinen Museum His-Törchen sind ab dem 30. November Exponate aus dem Zeitraum 1936 bis 1979 zu sehen.

Ein Großteil der Ausstellungsstücke stammt aus den 1950er Jahren – der Blütezeit des Blechspielzeugs. Alles, was Mädchen und Jungen in jener Zeit faszinierte, wurde aus Blech hergestellt. So sind zahlreiche Pkw, Motorräder, Traktoren, Raupen, aber auch figürliche Modelle mit und ohne Antrieb zu bewundern. Neben den großen Herstellern wie Schuco, Arnold, Gama und JNF sind auch die kleinen Fabrikanten wie HPZ, Rühl, Wüco, Kühlwein und Berkenkamp vertreten. Nahezu alle Exponate sind mit den dazugehörenden Originalkartons zu bestaunen, und auch die sind durchaus sehenswert. Zeitgenössische Prospekte und Werbematerialien runden die Ausstellung ab. Der Arbeitskreis His-Törchen freut sich sehr, die besonderen Objekte von Frank Ebben aus Kalkar wieder nach Issum holen zu können. Ausnahmsweise wird die Ausstellung bereits am Samstag, 30. November, um 15 Uhr eröffnet. Alle Interessierten sind hierzu eingeladen.