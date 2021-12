Neue Ausstellung im Issumer His-Törchen : Die bunte Welt der Puppenwagen

Issum Die Exponate der Sammlerin Kornelia Heise-Ernst zeigen die Entwicklung vom einfachen Transportmittel zum schicken Alltagsgegenstand. Bis zum 30. Januar kann die Ausstellung im Issumer His-Törchen besucht werden.

Puppen- und Kinderwagen haben es ihr angetan. Sie ist eine leidenschaftliche Sammlerin. Zu sehen gibt es die verschiedenen Modelle aus den unterschiedlichsten Jahrzehnten und Jahrhunderten in der aktuellen Ausstellung im Issumer Museum His-Törchen. An den Wänden hängen jede Menge Informationen, zum Beispiel, dass die Wiege der Kinderwagenherstellung in Zeitz liegt. Auf einem Bild ist zu sehen wie Ernst Albert Naether 1846 auf die glorreiche Idee kam, mehrere Puppenwagen aneinanderzuknoten und damit über das Straßenpflaster Richtung Bahnhof holperte. Er wollte damit zur Messe nach Leipzig, erzählt die Ausstellerin. Werbung in eigener Sache hatte er mit dieser Aktion auf jeden Fall. Der Zeitzer Kinderwagen, abgekürzt „Zekiwa“ wurde zum Verkaufsschlager. Als Deutschland in Ost und West geteilt war, kam der „Zekiwa“ (wenn auch ohne Logo) auf die bunten Seiten des Neckermann-Kataloges.

Ordnung muss bekanntlich sein. So kam es, dass in Naumburg schon am 19. März 1897 eine Polizeiverordnung erlassen wurde. Das Befahren der Promenaden und Bürgersteige mit Kinderwagen war nur mit Genehmigung gestattet, die gab es in Form eines Kennzeichens für den Wagen. Kein Scherz. Wer das nicht hatte, dem drohte eine Geldstrafe, wer die nicht zahlen konnte, dem drohte Haft. Es sind Geschichten wie diese, die Kornelia Heise-Ernst im Laufe der Jahre gesammelt hat wie die Kinder- und Puppenwagen. Sie hat sich intensiv mit der Stellung der Kinder in Gesellschaft beschäftigt, mit den verschiedenen Kinder- und Puppenwagenfabrikaten und Modeerscheinungen. Ein Anreiz, um den Kinderwagen auch für Männer attraktiv zu machen (damit diese in den Kauf eines solchen investierten), war, das Design an das der Autos anzulehnen. Es gibt Kinderwagen mit Blinker (die zwar nicht funktionieren, aber schick anzusehen sind), Zierleisten und Verdeck. Die Wachtendonkerin erzählt von der Zeit, in der es selbstverständlich war, dass die Frauen den Kinderwagen schoben und die Männer sonntags höchstens nebenher liefen. Männer mit Kinderwagen, das war vor gar nicht allzu langer Zeit noch die Ausnahme. Brigitte Viefers vom Arbeitskreis His-Törchen erinnert sich lebhaft daran, dass ihr Vater sich es aber nicht nehmen ließ, seine Tochter im Kinderwagen zu fahren. Brigitte Viefers hat sich von der Begeisterung der neuen Ausstellerin anstecken lassen und sich ebenfalls in das Thema eingelesen. Kinderwagen, oder gar Puppenwagen, das war in den Anfängen nur was für die Reichen, sagt sie. Als Beispiel nennt Kornelia Heise-Ernst Königin Victoria. Wenn die Kindermädchen mit den neun Kindern des Königspaares samt Kinderwagen unterwegs war, das war schon imposant anzusehen. „Der Adel sieht das und will das auch haben“, so die einfache Erklärung, wie sich der Kinderwagen immer mehr nicht nur als nützlich, sondern auch als Modeerscheinung erwies. Aufgehübscht wurde er mit gestickten Deckchen mit Spitze, und passend dazu wurde das Kind in schicke Kleidung gesteckt.