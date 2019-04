Kultur im Gelderland : Findige Drechselkunst kommt im His-Törchen ganz groß raus

Issum Der Gelderner Drechselkünstler Hermann Straeten ist kein Unbekannter im Issumer His-Törchen. Zuletzt waren seine kleinen Kunstwerke im Herbst 2015 zu bestaunen. Für die aktuelle Ausstellung bekommt Straeten Unterstützung von seinen Drechselfreunden Markus Nießen aus Kevelaer und Jan Hovens aus Venlo.

Seit mehr als 30 Jahren fertigt Straeten kleinste Drechselkunst. Seine Arbeiten lassen sich meist auf einer Fingerspitze balancieren, denn er drechselt gewöhnlich im Format 1:12. Das Material findet er häufig in der Natur. So werden aus Nüssen, kleinen Ästen oder winzigen Knochen detailgetreue Kunstwerke. Straeten hält mehrere Weltrekorde und ist zudem mit neun Arbeiten im Guinness-Buch der Rekorde zu finden, etwa mit der kleinsten voll bespielbaren Gitarre oder den kleinsten voll funktionsfähigen Uhren – alles kaum größer als ein Eurostück. Seit er eine große Drechselbank erworben hat, stellt er auch größere Werke aus einheimischen Hölzern her.