Angebote für die Fünftklässler in Straelen : Sekundarschule mit sanftem Übergang

Angebote für die Fünftklässler in Straelen

Straelen Für die neuen Fünftklässler in dieser Straelener Schule gibt es neue Angebote. Sie heißen „besondere Freitage“ und themenorienierter Unterricht.

Es solle ein Anfang sein, sagt Ariane Latzberg. Ein Anfang, um ein wenig aus dem Regelschulalltag herauszukommen. Was die stellvertretende Leiterin der Sekundarschule Straelen damit meint, sind zwei neue pädagogische Ansätze für die Schüler in den fünften Klassen. Die Stichworte heißen „besondere Freitage“ und themenorientierter Unterricht.

Die „besonderen Freitage“ sind laut Schulleiter Patrick Richter dafür da, den Start für die Neulinge noch reibungsloser und angstfreier zu gestalten. Es werde der Fokus auf einen sanften Übergang gelegt, erklärt Sebastian Jacobs, Beratungslehrer für die Klassen 5 bis 7. Bis zu den Herbstferien gab es für die rund 65 Schüler der 5 a, b und c freitags von der zweiten bis fünften Stunde Projekte für Prävention und Teambildung in den Klassen. Ein Sportparcours musste von den Teams der Fünfer gemeinsam bewältigt werden. Im Jugendzentrum Just wurde das Teamtraining weitergeführt.