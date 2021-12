An der Kreuzung der Beerenbrouckstraße mit der B 58 in Geldern : Neue Ampel in Betrieb genommen

An der Kreuzung der Beerenbrouckstraße mit der B 58 in Geldern

An der neuen Ampelkreuzung am Gewerbegebiet „Am Pannofen-West“: Gelderns Tiefbauamtsleiter Frank Hackstein (r.) und der Leiter der Erschließungsabteilung im Tiefbauamt, Stefan Aben. Foto: hvs Foto: hvs/Stadt Geldern/hvs

Geldern An der Kreuzung der Beerenbrouckstraße mit der Straße Am Pannofen und der B 58 sind die Arbeiten nun bis auf wenige Restarbeiten abgeschlossen.

In Betrieb genommen durch den für Bundes- und Landstraßen zuständigen Landesbetrieb Straßen.NRW und die Stadt Geldern wurde die neue Ampelanlage an der Kreuzung der Beerenbrouckstraße (L 89) mit der Straße Am Pannofen und der Weseler Straße (B 58). Damit sind die Arbeiten an der Kreuzung, die am 18. Oktober begannen, nun bis auf wenige Restarbeiten abgeschlossen.