Festival am Airport Weeze Neue Acts für San Hejmo stehen fest

Das Musik- und Kunst-Festival San Hejmo („Heiliges Zuhaue“) findet in diesem Jahr vom 16. bis 17. August zum dritten Mal am Airport Weeze statt. Mit einem Mix aus Live-und Elekro-Musik sowie Urban Art, Chill-Angeboten und Street-Food-Ständen auf einem großen Gelände hat das Festival in nur kurzer Zeit die Herzen von Musikliebhabern erobert. Zuletzt hatten die Veranstalter den US-Rapstar Macklemore angekündigt.