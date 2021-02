Projekt „Sanierung Gelderner Schulen“ : Marienschule: Neubau im November fertig

In Kapellen entsteht derzeit an der Marien-Grundschule ein zweigeschossiger Anbau. Foto: Stadt Geldern/STadt Geldern

Kapellen Durch die neuen Raumangebote können an der Gemeinschaftsgrundschule langfristig vier Regel- und vier Montessoriklassen unterrichtet werden. Komplett abgeschlossen soll das Projekt im September 2022 sein.

Die Sanierung der Gelderner Schulen schreitet weiter voran. In Kapellen an der Fleuth entsteht derzeit an der Marienschule ein zweigeschossiger Anbau, der Neu- und Altbau zu einem gemeinsamen Baukörper verbindet. Die Gemeinschaftsgrundschule erhält dadurch nicht nur neue und moderne Klassen- und Differenzierungsräume, sondern auch Platz für den offenen Ganztag, die Verwaltung und einen Mehrzweck- und Computerraum. Auch ein Raum für den Heimatverein ist vorgesehen. Durch die neuen Raumangebote können an der Marienschule langfristig vier Regel- und vier Montessoriklassen unterrichtet werden.