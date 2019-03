Geldern: Neubau der Gymnasien hätte Vorteile

Geldern Architekten haben im Schulausschuss das Ergebnis einer Machbarkeitsstudie am Friedrich-Spee und Lise-Meitner vorgestellt. Die beiden Möglichkeiten: Sanierung im Bestand oder kompletter Neubau.

Verena Kensbock (veke) ist Redakteurin in Geldern am Niederrhein.

An allen Ecken und Enden sind die beiden Gelderner Gymnasien reparaturbedürftig. Das attestierte der Tüv den Schulen vor zwei Jahren. Die Stadt Geldern hat darum eine Studie in Auftrag gegeben, die die Entwicklung von Friedrich-Spee-Gymnasium (FSG) und Lise-Meitner-Gymnasium (LMG) unter die Lupe nimmt. Das, was die Architekten vom Büro Hausmann aus Aachen im vergangenen Schulausschuss vorgestellt haben, war eine so genannte Machbarkeitsstudie. Demnach sehen die Architekten zwei Optionen für die Gymnasien: eine Umstrukturierung und Modernisierung des Bestands oder den Neubau der Schulen.