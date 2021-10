Albert-Schweitzer-Gemeinschaftsgrundschule in Geldern : In Gelderns modernster Schule

Der Blick in einen der Flure im neuen Schulgebäude. Ab Montag laufen dort Schüler und Lehrer hin und her auf dem Weg zum Unterricht. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Geldern Ab Montag gehört der Neubau an der Albert-Schweitzer-Gemeinschaftsgrundschule den Schülern. Wir durften das Gebäude bereits besichtigen und die interaktiven Whiteboards ausprobieren.

Der Schulbeginn am Montag ist für Kinder, die die Albert-Schweitzer-Gemeinschaftsgrundschule in Geldern besuchen, ein ganz besonderer Tag. Denn dann gehen sie quasi auf eine neue Schule, und zwar auf die „modernste in Geldern“, wie es Thomas Mutz, Geschäftsführer der Gelderner Bau GmbH (GBG), formuliert. Ein Jahr lang beobachteten sie die Bauarbeiten auf dem Gelände, nun dürfen sie ihre neuen Klassenräume erobern. Unsere Redaktion durfte sich am Tag der Bauabnahme schon einmal umschauen.

Durch den neuen Haupteingang geht es zum großen Gemeinschaftsraum, der Mensa. Hier ist Platz für große Zusammenkünfte, über die kleine Terrasse geht es auf den Schulhof. Rechter Hand ist die Essensausgabe, dahinter die bestens ausgestattete Küche.

Konrektorin Lena Drews an der digitalen Tafel im neuen Klassenraum der 1a. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Info Projekt wird günstiger als veranschlagt Umfang Insgesamt entstanden fünf Klassenräume im Neubau mit jeweils einem Differenzierungsraum. Über zwei Treppenhäuser mit direktem Ausgang wird der Schulhof erreicht. Ein Aufzug wurde eingebaut, jede Etage hat außerdem ein rollstuhlgerechtes WC. Die Mensa wird separat vom Schulbetrieb nutzbar sein. Fortschritt Durch die Bauweise mit Fertigteilen waren die Fortschritte auch für den außenstehenden Betrachter immer sehr gut sichtbar. Allein der Blick auf die Menge der verbauten Fertigteile verrät die Größe des Projekts: „Insgesamt werden für den Neubau 54 Vollfertigteil-Stützen, 140 Vollfertigteile, 130 Halbfertigteile und 181 Deckenelemente verbaut“, berichtet Ernst-Christian Gerats, Architekt bei der Gelderner Baugesellschaft. Der Entwurf, die Architektur-Planung und Ausschreibung sowie die Bauleitung erfolgten zusammen mit Bautechniker Jan Spickmann und werden somit vollumfänglich durch die GBG selbst erbracht. Fläche Geplant wurde mit einer Nutzfläche von rund 2300 Quadratmetern. Davon werden etwa 1100 im Bestand realisiert. Auf die Erweiterung der Schule entfallen 1200 Quadratmeter. Kosten 10,5 Millionen Euro waren für das Gesamtprojekt (Neubau und Sanierung Altbau) veranschlagt. Am Ende wird es sogar etwas günstiger.

Ansonsten ist das Erdgeschoss vor allem für den Offenen Ganztag ausgestattet. „Es gibt einen eigenen Raum für die OGS-Mitarbeiter und ein Büro, das ist ein Riesenzugewinn“, freut sich Schulleiterin Melanie Bauer. Die großen Räume für die OGs sind miteinander verbunden und damit durchlässig. Auffallend hier wie im ganzen Gebäude ist die gute Akustik, über die sich die Planer viel Gedanken gemacht haben. Und es gibt viel Platz, so viel, dass ein Raum zunächst als provisorisches Lehrerzimmer genutzt werden kann. Ernst-Christian Gerats, Architekt bei der Gelderner Baugesellschaft: „Ab 2026 wird es einen Rechtsanspruch auf einen Platz in der Ganztagsbetreuung geben. Wir haben jetzt schon prophylaktisch so geplant, dass alle Schüler hier Platz finden würden.“

So sieht der neue Anbau der Albert-Schweitzer-Schule in Geldern von außen aus. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Noch nicht fertig ist der Schulhof mit dem kleinen Spielplatz, dem Bolzplatz, dem Ballwurftrichter und der Spielgeräteausleihe, die in dem früheren Hausmeisterhäuschen zu finden ist. Auch ein Außen-Klassenzimmer wird es geben. Schulleiterin Stefanie Bauer ist begeistert, dass der alte Baumbestand erhalten wurde. „Das war nicht einfach für die Arbeiter, wenn die großen Fahrzeuge anrollten.“

Die Sanitärräume entsprechen modernstem Standard. Foto: Evers, Gottfried (eve)

In der ersten Etage, die auch behindertengerecht mit einem Aufzug zu erreichen ist, geht es durch die Schulbücherei Richtung Klassenzimmer. Sie bestehen aus einem großen und daneben einem kleinen Raum für differenzierte Angebote. Glasscheiben erlauben den Durchblick, der zweite Raum ist aber unabhängig nutzbar und hat auch einen eigenen Ausgang zum Flur. Bürgermeister Sven Kaiser zeigt sich begeistert: „Das sieht wirklich super aus.“ Niemand muss noch etwas unter dem Tisch verstauen, es gibt für jeden Schüler genug Stauraum an der Wand.

Und auch modernste Technik gehört dazu: Lehrerin und Konrektorin Lena Drews zeigt den Raum ihrer 1 a und führt die Tafel vor. Besser gesagt das interaktive Whiteboard. Auf die digitale Tafel, die mit einem Computer verbunden ist, kann man Filme und Präsentationen holen, Internetseiten und Apps aufrufen oder tatsächlich einfach schreiben. Und alles mit einem Drüberwischen wieder verschwinden lassen. „Wir können auch alle Schulbücher digital aufrufen, so dass alle auf der Tafel die Seite sehen“, so Schulleiterin Bauer. Aber nicht alles an Technik ist auf den ersten Blick zu sehen. In den Brandwarnmeldern stecken auch Kohlendioxidmessgeräte, die warnen, wenn man wieder gelüftet werden sollte. Und die Fußbodenheizung bekommt die Wärme aus einer Luftwärmepumpe, auf dem Dach steht auch eine Solaranlage.

Mit den Bauarbeiten ist aber noch nicht Schluss an der Albert-Schweitzer-Schule. Der Altbau wird als nächstes auf den Stand des Neubaus gebracht. Das Dach des Bestandgebäudes wurde bereits 2020 erneuert. Zum neuen Schuljahr soll dann wirklich alles fertig sein.