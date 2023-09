Hunderte Gäste stimmten ab Pünktlich zur Kirmes kommt das „Issumer Schnitzel“ raus

Nicole Becker macht ihren treuen Kunden zum dritten Geburtstag von „Nicoles feuerroten Frittenschmiede“ ein besonderes Geschenk. Die Issumer waren per Facebook aufgerufen abzustimmen, wie ihr perfektes Schnitzel aussehen soll. Also, welche Zutaten es noch braucht, für das „Issumer Schnitzel“. Die Nase vorn hatte Käse, den wollte jeder fünfte auf seinem Schnitzel haben. Am Ende besteht die Kreation außerdem aus Zwiebeln, Bacon und Tomaten. Zusammen mit Pommes gibt es das exklusive Issumer Gericht für 14 Euro.