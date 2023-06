Maßnahme gegen Periodenarmut Kostenlose Hygieneartikel für Frauen auf Issums öffentlichen Toiletten

Schottland war 2020 das erste Land, das ein entsprechendes Gesetz verabschiedete: den „Period Products (Free Provision) Act“. Kostenlose Tampons und Binden an Schulen und städtischen Gebäuden sind dort bereits Pflicht. In Issum wurden nun insgesamt sieben Spender für kostenlose Tampons und Binden aufgehängt. In den öffentlichen Toiletten im Rathaus und Rathauspark, im Bürgerhaus Sevelen sowie im Spaßbad Hexenland werden die Artikel ab sofort dauerhaft, kostenlos zur Verfügung gestellt. Durch die Gemeinde Issum werden die Spender laufend befüllt. „Es ist ein sehr wichtiges Thema und ein guter Schritt, den die Gemeinde Issum in Richtung Enttabuisierung der Periode und den damit verbundenen Hygieneartikeln geht“, so Bürgermeister Clemens Brüx. Um das Thema auch weiterhin voran zu bringen, steht Sarah Schulze, die Gleichstellungsbeauftragte der Gemeinde, weiterhin im engen Austausch mit verschiedenen Standorten um weiteren Bedarf zu erkennen. „Wir haben uns vorerst für die sieben Spender an den vier Standorten entschieden. Dabei muss es aber keinesfalls bleiben. Ich werde den Verbrauch und den weiteren Bedarf im Auge behalten“, sagt sie.