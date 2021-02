Bildung und Ökologie : Naturpark Schwalm-Nette mit neuem Unterrichtsprogramm

In Haus Püllen in Wachtendonk befindet sich ein Naturparkzentrum. . Foto: Seybert

Niederrhein Das Angebot soll Schülern die Vielfalt des Niederrheins näherbringen. Unter anderen gehören eine Kleintiersafari und ein Waldspaziergang dazu.

Kleintiersafari, Gewässeruntersuchung oder Waldspaziergang – das aktuelle Unterrichtsprogramm des Naturparks Schwalm-Nette bringt Schülern die natürliche Vielfalt des Niederrheins näher. Das Angebot unterstützt bei der Vermittlung von Kenntnissen in den Bereichen Biologie, Ökologie und Naturschutz. Es wird in diesen Tagen an die Schulen im Naturparkgebiet verschickt. „Die Pandemie hat die vergangene Unterrichtssaison stark beeinflusst – viele Veranstaltungen konnten nicht stattfinden. Wir hoffen, dass dieses Jahr wieder mehr Aktivitäten in der Natur möglich sind“, sagt der Naturparklehrer Karl-Wilhelm Kolb.