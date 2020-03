Naturpark-Kita „Gänseblümchen“ in Wachtendonk : Der Natur ganz nah

Info

Niederrhein Fünf Kitas am Niederrhein haben die Zertifizierung als Naturpark-Kita erreicht: Familienzentrum „Hoppetosse“ in Kempen, „Unterm Regenbogen“ und „Raupe Nimmersatt“ in Niederkrüchten, „Vennmühle“ in Brüggen und „Gänseblümchen“ in Wachtendonk.

Zertifizierung Die Auszeichnung „Naturpark-Kita“ wird für fünf Jahre verliehen. Der Naturpark Schwalm-Nette prüft dann, ob die Kriterien für die Auszeichnung für weitere fünf Jahre erfüllt sind.