Am 7. Mai gibt es Inspiration und heimische Wildpflanzen : Naturgartentag soll für das eigene Stück Grün inspirieren

Am 7. Mai gibt es Inspiration und heimische Wildpflanzen

Winternam Auf dem Hilshof in Winternam können sich Gartenfreunde austauschen und heimische Wildpflanzen kaufen. Wie wertvoll naturnah gestaltete Gärten sind und wie sie anzulegen sind, das erklären Fachleute an dem Tag.

Das Interesse ist groß, immer mehr Menschen möchten wissen, wie sie einen naturnahen Garten anlegen können, sagt Sacha Sohn kurz vor dem Naturgartentag auf dem Hilshof in Winternam. Dieser findet am Samstag, 7. Mai, von 11 bis 17 Uhr statt. Ausrichter ist der Verein Naturgarten Regionalgruppe linker Niederrhein. Die Mitglieder können sich kaum retten vor Anfragen, sagt Sohn. Sowohl Privatleute als auch Firmen, Schulen und Kindergärten interessieren sich dafür, wie sie ihre Außengelände so gestalten können, dass sich möglichst viele Tiere dort wohlfühlen und es einen ökologischen Mehrwert gibt.