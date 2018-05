Issum: Natur- und Heimatfreunde Sevelen besiegeln ihr Ende

Issum Nur noch 14 Mitglieder kamen zur Versammlung.

Nun sind die Würfel endgültig gefallen. In der jüngsten und damit letzten Mitgliederversammlung des Vereins der Natur- und Heimatfreunde Sevelen wurde das schon seit einiger Zeit drohende Ende des Vereins besiegelt. Alle Versuche, jüngere Mitglieder zu gewinnen, die sich tatkräftig für Sevelens Belange in Natur- und Heimatpflege engagieren wollen, waren gescheitert. Gerade einmal 14 Mitglieder kamen zur Versammlung, um diese letzte Willensbekundung mitzuerleben und selbst abzugeben.

Ein großes Ereignis steht allerdings noch aus: die von den Natur- und Heimatfreunden initiierte Gedenkplatte für den ehemaligen Pastor Hubert Große Osterholt (1889-1953). Osterholt hatte sich nicht nur trotz eigener Lebensgefahr für die Mitmenschen eingesetzt, sondern sammelte auch seit 1938 in mühevoller Kleinarbeit historische Zeugnisse von Sevelen, um sie vor dem Vergessen und Vernichten zu bewahren. Näheres dazu kann man in der Festschrift "550 Jahre St.-Antonius-/St.-Hubertus-Bruderschaft Sevelen" nachlesen. Die Anbringung der Gedenkplatte an der Fassade des Sevelener Pastorats wird noch etwas auf sich warten lassen, da diese vorher restauriert wird. Der Einweihungstermin wird in der Presse bekannt gegeben werden.