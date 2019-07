Bürger sollen Vcrschläge machen : Namenssuche für Straße in Issums Neubaugebiet

Namenssuche für Straße in Issums Neubaugebiet

Issum Zwischen der Wohnbebauung und dem Kindergarten Arche Noah an der Straße Vogt-von-Belle-Platz entsteht ein neues Baugebiet in Issum. Da mit der Bebauung begonnen werden soll, ist es notwendig, dieser neuen Straße innerhalb des Bebauungsplanbereiches einen Namen zu geben.

Auf der Straße Vogt-von-Belle-Platz sind nicht mehr genügend freie Hausnummern vorhanden, so dass eine kleine Stichstraße angelegt wird. Dafür wird ein neuer Name gesucht. Die Bevölkerung hat die Möglichkeit, sich aktiv bei der Namensgebung zu beteiligen und Vorschläge einzureichen. Die Vorschläge sollen bis Samstag, 20. Juli, an die Gemeinde Issum, Rathaus, gerichtet werden.