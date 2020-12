Aus Alt mach Neu : Gemeinsam flicken, nähen und Neues erschaffen

Geldern Das Ambulant Betreute Wohnen in Geldern bittet um Stoffreste aus Baumwolle. Das Nachhaltigkeitsprojekt hat auch die Sankt-Martinus-Stiftung überzeugt.

„Zu Schulzeiten habe ich genäht, danach nicht wieder“, sagt Gratenberg. Am Anfang musste sie sich an die Maschine gewöhnen, auch das Einfädeln lässt Anfänger häufig verzweifeln. Mitarbeiterin Corina Beyer ist Initiatorin des Projekts. „Ich nähe gerne in meiner Freizeit“, berichtet sie. Das ein oder andere Teil hatte sie darum mit nach Hause genommen. Bis sie sich fragte, „warum zeigst du es den Menschen nicht einfach?“ Schnell wurde daraus der Nähkurs mit wachsender Beliebtheit. Jeder nimmt etwas mit, sei es eine gute Näh-Idee oder gute Unterhaltung. Bislang haben die Kollegen so viele Kleiderreste zur Verfügung gestellt, dass kein Stoff zugekauft werden musste. „Stoffreste aus Baumwolle sind uns willkommen, Seide und Ähnliches lässt sich weniger gut verarbeiten“, so Beyer. Eine zusätzliche Maschine wurde angeschafft und alles, was man zum Nähen so braucht.