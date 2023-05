In Wachtendonk Irish Session wieder draußen auf der Weinstraße

Bürgermeister Paul Hoene hat in einem Gespräch seine Begeisterung für die Irish Session in Wachtendonk bekundet. Das berichtet Maria Trösser, die Organisatorin dieser Konzertreihe. Es werde in Zukunft für die „Sommer-draußen-Sessions“ Straßensperren im historischen Ortskern Wachtendonks geben. Die Straelenerin dankt dem Rathaus-Chef für seine Anerkennung und Unterstützung.