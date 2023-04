Folk-Musik Irish Session hilft erneut dem Ahrtal

Die nächste Irish Session in Wachtendonk beginnt am Sonntag, 16. April, um 15 Uhr wieder bei Büskens in Wachtendonk, Weinstraße 24. Sie erfreut sich stetiger Beliebtheit. Zudem ist sie seit der Flutkatastrophe im Juli 2021 zu einer Benefiz-Veranstaltung geworden. So wird auch diesmal der Erlös aus dem Benefiz-Hut der Session und dem Garagentrödel des Veranstalters Christoph Büskens von der Überschwemmung im Juli 2021 betroffenen Menschen zu Gute kommen.