Video aus Geldern kursiert in sozialen Netzwerken : Polizei nimmt nackte Frau in Gewahrsam

Geldern Ein Video zeigt, wie sie über einen Parkplatz in Geldern läuft. Weil sie sich in ihren Persönlichkeitsrechten verletzt fühlt, hat die Frau Anzeige erstattet.

Für viel Gesprächsstoff im Gelderland sorgt ein Video, das derzeit in sozialen Netzwerken und Chatdiensten kursiert. Zu sehen ist darauf eine Frau, die sich nur mit einem Handtuch bekleidet ein Wortgefecht mit einer anderen Frau liefert. Schließlich fällt auch noch das Handtuch als die Frau versucht, in einen Mercedes einzusteigen.

Der Vorfall hat am Dienstag sogar zu einem Polizeieinsatz geführt, wie die Pressestelle der Kreispolizei auf Anfrage berichtet. Die Streife war um 20.40 Uhr zu einem Parkplatz gerufen worden. Es hieß, eine weibliche Person habe sich in der Nähe eines Sonnenstudios komplett entkleidet.

Laut Zeugenaussage habe sich die Frau nackt in ein fremdes Auto gesetzt und zusammenhanglose Dinge erzählt, so eine Polizeisprecherin. Als die Polizei eintraf, habe die Frau dort nur mit einem Handtuch gesessen. Die Beamten hätten den Verdacht gehabt, dass sie unter dem Einfluss von Rauschmitteln stand. Sie nahmen die Frau, bekleidet mit dem Handtuch, in Gewahrsam und brachten sie mit dem Streifenwagen zur Wache Geldern.

Eine Anzeige gegen die Frau habe es nicht gegeben. Die Polizei ermittelt nicht wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses, weil dazu eine sexuelle Handlung vorliegen müsse, so die Polizeisprecherin. In diesem Fall sei es aber lediglich um zielloses Herumrennen gegangen. Die Beamten hätten die Frau mitgenommen, um sie in ihrem Zustand vor sich selbst zu schützen und in einen sicheren Raum zu bringen.