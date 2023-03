Veranstaltung in den Kirchen in Wachtendonk, Wankum und Herongen Ökumenische Nacht der offenen Kirchen

Für die Erwachsenen geht es ab 18 Uhr mit Pfarrer Christian Werner in der Johannes-Kirche in Herongen weiter im Programm. Im Mittelpunkt steht das „Hören“. Inhaltlich wird sich alles um den Vers aus Johannes 1,39 drehen. „Tanzt“ lautet die Einladung ab 19 Uhr in der St.-Martin Kirche Wankum. Es gibt verschiedene Musikstücke, zu denen man sich bewegen darf. Die Vorbereitungen haben Monika Hunecke und Ruth Rudolph gemacht. Noch mehr Musik gibt es ab 20 Uhr in der St.-Michael Kirche Wachtendonk mit GospArt. Begleitet wird der Chor von einem Klangtrio aus Cello, Gitarre und Bassgitarre. Ab 21 Uhr lädt das Bernshteyn-Trio mit Klezmer-Musik zum Staunen in die Jona-Kirche in Wachtendonk ein. Wer möchte, der bleibt zu einem Imbiss im Dunkeln. Der wird ab 22 Uhr in der Jona-Kirche angeboten, organisiert von der Arbeitsgemeinschaft Liturgie. Alternativ darf der Imbiss auch bei Licht eingenommen werden.