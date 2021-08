Verdienter Sänger aus Geldern : Sänger trauern um Ludwig Tenhaef

Geldern Der Chor 1847 Geldern würdigt die Verdienste seines langjährigen Vorsitzenden. Tenhaef starb im Alter von 88 Jahren. Er hatte viele Ideen.

Tenhaef hatte, so heißt es im Nachruf, immer viele Ideen, wie sich der Chor neben den regelmäßigen Konzerten präsentieren konnte, so zum Beispiel für die aktive Beteiligung an der Straßenparty auf der Issumer Straße ab 1980, wobei Tenhaef seine privaten Räumlichkeiten zur Verfügung stellte. Oder die MGV-Mundartabende in den 80er Jahren im Hallenzelt auf dem Weihnachtsmarkt, woraus sich die Idee für die LP „Det on dat op Geldersch Platt“ 1989 entwickelte. Als die beliebten Karnevalssitzungen, die ihm auch immer sehr am Herzen lagen, wegen fehlender passender Räumlichkeiten ab 1981 eingestellt wurden, war er es, der mit Erfolg die Fortsetzung ab 1984, wenn auch in kleinerem Saal, durchsetzte. Nach Eingliederung eines jungen Chores „Sing Tonic“ im Jahr 1992 wurde 1997 zum Jubiläum der Name „Chor 1847 Geldern“ eingeführt.