Nach krankheitbedingter Absage Nachholtermin für die Popolski-Show in Straelen steht fest

Krankheitsbedingt musste die Popolski-Show ,,Nach der Strich und der Faden" am Samstag, 28. Oktober, in der Bofrost-Halle in Straelen kurzfristig abgesagt werden. Der Kulturring Straelen teilt mit, dass ein Nachholtermin gefunden wurde. Am Samstag, 8. Juni 2024, kommt Pawel Popolski mit seiner neuen Show „PolkaMania!“ um 20 Uhr in die Bofrost-Halle.