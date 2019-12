Familienbildungsstätte Geldern-Kevelaer : Nachhaltigkeit ist neuer Schwerpunkt

Weben lernen gehört zu den neuen Angeboten der Familienbildungsstätte. Von links: Ute Krapohl-Leppers, Ursula Kertelge und Antje Freudenberg mit dem neuen Programmheft. Foto: Dirk Möwius/dirk Möwius

Die Familienbildungsstätte Geldern-Kevelaer bietet im neuen Jahr wieder knapp 1000 Kurse und Veranstaltungen an.

Auf 120 Seiten bietet das neue Programmheft der Familienbildungsstätte Geldern-Kevelaer viele bewährte, aber auch neue Angebote. Knapp 1000 Kurse und Veranstaltungen sind im Bereich der Erwachsenen- und Familienbildung zu buchen. „einen besonderen Schwerpunkt legen wir auf das Thema Nachhaltigkeit“, sagt Ursula Kertelge, Leiterin der Einrichtung. Hier die wichtigsten Informationen zum Programm für 2020.

Was gibt es zum Thema Nachhaltigkeit? Kurse aus allen Themenbereichen. Etwa „wickeln mit modernen Stoffwindeln“ für junge Eltern, „Insektenfreundliche Gartenobjekte aus Ton“ oder „Zero Waste – nachhaltiges Nähen“. Da geht es um Nähprojekte, die Wegwerfprodukte ersetzen.

Info Programmheft ist ab Freitag erhältlich Programmheft Ab Freitag bekommt man das neue Programm bei Banken, Sparkassen und in den Buchhandlungen. Online Im Internet findet man die Programmübersicht unter www.fbs-geldern-kevelaer.de. Anmeldung Telefonisch, schriftlich, per Fax oder online: Familienbildungsstätte Geldern-Kevelaer, Boeckelter Weg 11, Tel. 02831 134600, Fax 02831 13460-20, fbs-geldern@bistum-muenster.de

Was ist ganz neu im Angebot? In Kevelaer soll es eine Stillgruppe geben, in Wachtendonk einen Treffpunkt für Schwangere und junge Mütter. In Kleve wird ein Begegnungstag für alle, die einen geliebten Menschen verloren haben, angeboten.

Was kann ich für meine Gesundheit tun? Wer nicht weiß, welche Entspannungstechnik für ihn richtig ist, kann in einer Praxisreihe die verschiedenen Wege vom autogenen Training über die progressive Muskelentspannung bis zu Meditation kennenlernen. Für den Hartha-Yoga-Kursus gibt es eine neue Dozentin. In Straelen wird eine kleine wöchentliche Auszeit angeboten.

Ich möchte in Sachen Kochen und Backen dazulernen Das Angebot an Kochkursen ist riesig. Für Hobybäckerinnen gibt es auch anspruchsvolle Angebote. Man kann die Herstellung von Macarons lernen oder selbst eine Motivtorte backen.

Kann ich selbst Kursleiter werden? Nachwuchs wird an der Familienbildungsstätte immer gesucht. Es gibt auch Vorbereitungskurse, etwa um eine Eltern-Kind-Kursleitung übernehmen zu können oder um sich für Kidix-Kurse zu qualifizieren.