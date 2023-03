Tipps zum Umgang mit Lebensmitteln Krankenhausküche handelt nachhaltig

Geldern · Das St.-Clemens-Hospital in Geldern beteiligt sich am Tag der Gesundheit. Es zeigt in einer Ausstellung, wie man mit wertvollen Lebensmitteln umgeht. Ein Thema ist auch das Vermeiden von Müll.

13.03.2023, 16:00 Uhr

Diätassistentin Carina Segger (l.) und Küchenleitung Claudia Ingendae achten auf den nachhaltigen Umgang mit Lebensmitteln. Foto: St.-Clemens-Hospital

In der Küche des Gesundheitscampus St. Clemens wird täglich frisch gekocht. Rund 500 Mittagessen werden an normalen Tagen von Patientinnen und Patienten des Krankenhauses und der Gelderland-Klinik sowie von Mitarbeitenden verspeist. Hinzu kommen Frühstück, Nachmittagskaffee und Abendessen. Dabei haben sich die Verantwortlichen um Küchenleiterin Claudia Ingendae den nachhaltigen Umgang mit den wertvollen Lebensmittelressourcen auf die Fahne geschrieben. Wichtige Tipps zum Thema geben sie nun in einer Ausstellung im Eingangsbereich des Krankenhauses. „Wir beteiligen uns damit am diesjährigen Tag der gesunden Ernährung. Er steht unter dem Motto: Nachhaltige Ernährung – regional, saisonal, fair und umweltschonend – gesund und lecker“, erklärt Diätassistentin Carina Segger, die durch den Verband für Ernährung und Diätetik (VFED) als qualifizierte Diät- und Ernährungsberaterin anerkannt ist. Auf den Infotafeln geht es um nachhaltigen Einkauf, die Vermeidung von Lebensmittelabfällen und Regeln für eine vollwertige Ernährung. Lauter Hinweise, die im Arbeitsalltag des Küchenteams schon lange zur Routine geworden sind. „Der nachhaltige Umgang mit Lebensmitteln zieht sich bei uns durch die ganze Produktion hindurch – vom Einkauf über die Zubereitung bis hin zur Speisenversorgung am Patientenbett“, versichert Claudia Ingendae. Beim Einkauf beispielsweise achte man auf saisonale, regionale Produkte und die Vermeidung von Verpackungsmüll. Frischhaltefolie kommt nur zum Einsatz, wenn es durch die Vorgaben für Hygiene und Lebensmittelsicherheit erforderlich ist. Denn eines ist klar: Bei aller Nachhaltigkeit steht die Sicherheit der Patientinnen und Patienten an erster Stelle. Müllvermeidung spielt auch bei der Essensausgabe eine wichtige Rolle. Die Krankenhausküche verzichtet weitgehend auf Einweggeschirr. Stattdessen kommt - wenn möglich - Porzellan zum Einsatz. Auch dann, wenn Mitarbeitende Speisen mit nach Hause nehmen möchten. Dazu wurde eigens ein Pfandsystem eingeführt. Und was ist mit Lebensmittelabfällen? „Auch hier versuchen wir, durch gute Planung so wenig Reste wie möglich zu produzieren“, sagt Claudia Ingendae. Patientinnen und Patienten können schon bei der Bestellung angeben, wenn sie kleinere Portionen wünschen. So leistet die Küche im St.-Clemens-Hospital einen wichtigen Beitrag zur Nachhaltigkeit.

(RP)