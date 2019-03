Nachhaltiges Handeln: Die bunte Welt des Second-Hand

Info

Was In Sevelen ist der Second-Hand-Shop, der nicht nur Kleidung sondern auch Haushaltswaren führt, in der Kuyckheide 5, gegenüber des Friedhofs. In Issum ist der Ki-IsS- Shop mit Kleidung auf der Kapellener Straße 33, der Schuub-Laden mit gebrauchten Haushaltswaren vom Teeservice bis zur Backform auf der Mittelstraße 5.

Auf Geöffnet haben alle Läden Montag bis Freitag von 10 bis 12.30 Uhr, Dienstag bis Freitag auch von 15 bis 17.30 Uhr. In Issum ist zudem jeden ersten Samstag im Monat, in Sevelen jeden Samstag, von 10 bis 12.30 Uhr geöffnet. Zum Ostermarkt am Wochenende haben die Issumer Second-Hand-Läden am Sonntag auch geöffnet.