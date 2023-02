Nachhaltiges Stadtentwicklungskonzept für Geldern Gelderner sollen die Stadt entwickeln

Die digitale Beteiligungsplattform Im zweiten Quartal dieses Jahres soll die neue Beteiligungsplattform der Stadt Geldern freigeschaltet werden. Die neue Plattform dient zur Information der Bevölkerung. Außerdem soll sie sich aktiv einbringen können – möglich sind Umfragen, Live-Chats, Ideensammlungen oder ein Mängelmelder.



Das Bürgerschaftsgremium Das etwa 40-köpfige Bürgerschaftsgremium soll einen Teil der Bürgerbeteiligung abbilden, der in Präsenz stattfinden wird. „Um einen repräsentativen Durchschnitt zu bilden, soll sich das Bürgerschaftsgremium aus zwei Teilen zusammensetzen“, sagt Annika Dyx. Der erste Teil beinhaltet eine Vorauswahl von jeweils zwei Personen aus den acht Ortschaften (unter Berücksichtigung der Geschlechter und verschiedenen Altersgruppen). Die Vorauswahl trifft die Verwaltung und lädt diese Personen in Kürze zur Mitwirkung am Gremium ein. Der zweite Teil beinhaltet die Vergabe der verbleibenden Plätze an interessierte Bürgerinnen und Bürger. Die Auftaktveranstaltung soll im April 2023 stattfinden. Insgesamt sind für das Bürgerschaftsgremium drei bis vier Veranstaltungen angesetzt.



Sie möchten sich beteiligen? Wer Interesse daran hat, Mitglied des Bürgerschaftsgremiums zu werden, kann sich gerne telefonisch an die beiden Projektverantwortlichen Isabel Hetzel und Annika Dyx wenden. Sie sind erreichbar unter Telefon 02831 398-388/-370 oder per E-Mail an planungsabteilung@geldern.de).