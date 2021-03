Bahngelände am Brühlschen Weg in Geldern : Alte Wagenhallen abgerissen

Bahngelände am Brühlschen Weg in Geldern

In den alten Wagenhallen am Brühlschen Weg wurde immer wieder gezündelt. Foto: Stadt Geldern/hvs

Geldern Mehrmals brannte es auf dem versteckten Gelände am Brühlschen Weg in Geldern. Die DB-Netz hatte deshalb von der Stadt eine Ordnungsverfügung erhalten. Nun sind die Hallen verschwunden

Die alten Wagenhallen am Brühlschen Weg in Geldern am Rande der Bahnstrecke sind abgerissen worden. Mehrmals hatte es dort gebrannt. Immer wieder rückten Löscheinheiten der Freiwilligen Feuerwehr Geldern aus. Oft, um mutwillig in Brand gesteckten Unrat zu löschen. Problematisch war dabei vor allem, dass das Gebäude von einer hölzernen Dachkonstruktion überspannt wurde und große Baumkronen in der Nähe waren. Zuletzt erforderte ein Brand im vorigen Sommer neben dem Einsatz der Gelderner Wehr die Alarmierung der Löscheinheiten aus Veert, Hartefeld-Vernum und der Baersdonk.