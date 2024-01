Unternehmen von Vereins-Präsident Nach Tecklenburg-Insolvenz – so geht es mit dem SV Straelen weiter

Kostenpflichtiger Inhalt Das Bauunternehmen Tecklenburg hat beim Amtsgericht Kleve einen Insolvenzantrag gestellt – diese Nachricht verbreitete sich am Mittwoch auch unter Sportlern im Kreis Kleve und am gesamten Niederrhein wie ein Lauffeuer. Seit mittlerweile vier Jahrzehnten sorgt Firmenchef Hermann Tecklenburg als Präsident und Hauptsponsor des SV Straelen dafür, dass an der Römerstraße Amateurfußball auf höchstem Niveau geboten wird. Sein Herz für den Sport ist riesengroß. Vereinsvertreter, die ihn um Unterstützung bitten – sei es um einen Zuschuss für eine Jubiläumsfeier oder einen Trikotsatz für die Bambini – verlassen nur selten den Firmensitz an der Lingsforter Straße mit leeren Händen.