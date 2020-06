Belegschaft erneut auf Covid19 getestet : Keine Corona-Fälle bei Mitarbeitern von Manten in Pont

Keine Corona-Fälle bei Mitarbeitern von Manten in Pont

GELDERN (RP) Wie bereits bei den ersten Covid19-Testungen Mitte Mai sind auch jetzt alle Mitarbeiter des Schlachthofs Manten in Pont negativ getestet worden. Das teilte die Stadt Geldern am Montag mit. Insgesamt hat der Kreis Kleve 470 Mitarbeiter von zwei Betrieben im Kreis Kleve getestet.

Der Kreis reagierte damit auf einen Erlass des Landes. Die Mitarbeiter aller Schlachthöfe und fleischverarbeitenden Betriebe, die mit Werksvertragsnehmern arbeiten, sollten erneut getestet werden. Am Sonntag unterrichtete das Gesundheitsamt bereits darüber, dass 444 Testergebnisse negativ ausgefallen waren (94 Prozent). Am Montag folgten die Ergebnisse der verbleibenden Tests, die ebenfalls negativ waren.Mitte Mai waren schon einmal alle 424 Mitarbeiter in Pont getestet worden. Auch damals waren alle Ergebnisse negativ.