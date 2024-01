Reaktion der FDP-Fraktion Sachkundige Einwohner – FDP Weeze wehrt sich gegen Vorwürfe

„Die FDP-Fraktionsmitglieder sind der völlig falsche Adressat für die hier geäußerten Vorwürfe und weisen die Anschuldigungen in aller Schärfe zurück. Diese sind nicht zutreffend, unsachlich, populistisch und verletzend. Es ging und geht in dieser Angelegenheit überhaupt nicht darum, ehrenamtliche Tätigkeiten zu erlauben oder zu verhindern. Die FDP-Fraktion hat keineswegs gegen das Ehrenamt oder gegen irgendwelche im Ehrenamt tätige Einwohner gestimmt, da dies nicht Gegenstand des zur Abstimmung stehenden Tagesordnungspunkts war. Vielmehr wurde die von der Verwaltung einseitig veränderte ,Zuständigkeitsordnung‘ beraten, in der die Namen, Anzahl, Aufgaben und der Umfang aller Ratsausschüsse in dieser Ratsperiode festgelegt sind“, schreibt Frans de Ridder für die FDP-Fraktion in Weeze als Reaktion auf den Leserbrief. Es seien eine nicht mit den Fraktionen abgestimmte Neuauflage der Zuständigkeitsordnung vorgelegt wurden, in der kaum Anpassungen oder Ergänzungen berücksichtigt worden seien. „Die FDP-Fraktion lehnt diese einseitige Neufassung ab und besteht auf einer bereits seit Längerem versprochenen, sorgfältigen vorherigen Klärung und Abstimmung. Dies wurde der Verwaltung im Vorfeld der Sitzung wiederholt, auch schriftlich, mitgeteilt“, schreibt de Ridder.