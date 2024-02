Nach Karnevalszug in Wankum Unbekannte entfernen Warnbarke – Auto fährt in Betonplatte

Wankum · Am Sonntag haben nach dem Karnevalszug in Wankum unbekannte Täter eine Absperrbarke entfernt. Ein Mann fuhr deshalb mit seinem Auto in die Betonplatte der Absperrung.

05.02.2024 , 11:36 Uhr

Gegen die Bodenplatte einer Absperrbarke fuhr das Auto (Symbolfoto) Foto: Simon Janßen

(RP) Nach Angaben der Polizei kam es gegen 17.50 Uhr auf der Bröhlstraße in Wankum zu diesem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr. Nach aktuellem Stand geht die Polizei davon aus, dass eine oder mehrere bislang unbekannte Personen eine Absperrbarke aus den Fußplatten entfernten und die Barke in einen Grünstreifen warfen. Ein 69-jähriger Mann aus Straelen übersah die Fußplatten, die sich noch auf der Straße befanden. Beim Überfahren der Platten wurde der Unterboden seines schwarzen Mercedes Benz (GLC) beschädigt. Die Polizei sucht Zeugen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 02831 1250 entgegen.

