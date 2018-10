Nach Drogen-Razzia in Wachtendonk folgt Verhandlung

Fünf Männer und eine Frau müssen sich ab Dezember vor der Großen Strafkammer des Landgerichts Kleve verantworten. Sie sollen Vorbereitungen getroffen haben, um in Wachtendonk tonnenweise Amphetamin herzustellen.

Es war ein Großeinsatz für die Polizei in Wachtendonk am 24. April. Spezialkräfte stürmten ein Gehöft an der Slümer Straße außerhalb der Ortschaft, nahmen fünf Personen fest und stellten Geräte sowie Chemikalien einer Drogenküche sicher. Eine der Festgenommenen wurde noch an demselben Tag wieder freigelassen, dafür kamen zu dem verbliebenen Quartett wenig später zwei weitere Personen in Untersuchungshaft. Diesen Sechs – vier Deutschen, einem Niederländer und einem Polen – wird bald der Prozess gemacht. Am 13. Dezember beginnt vor der Großen Strafkammer am Landgericht Kleve die Hauptverhandlung. Die Anklage lautet auf bandenmäßiges Handeltreiben mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge.