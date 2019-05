Kriminalität : Radlader-Diebe nach Verfolgung gefasst

Geldern Einen Radlader haben zwei Männer am Mittwoch gegen 18.30 Uhr an einer Baustelle auf dem Ostwall gestohlen. Als sie eine Alarmanlage auslösten, machte sich der Eigentümer gemeinsam mit Angestellten auf die Suche nach dem Radlader.

Gegen 19 Uhr sahen sie ihn in Straelen an der Kreuzung Kevelaerer Straße/Steinstraße. Mit mehreren Fahrzeugen hielten sie den Radlader an und stellten einen Dieb. Ein zweiter Täter versteckte sich in einer Gärtnerei zwischen Sträuchern. Kurz darauf nahmen Polizeibeamte ihn dort fest.