31. Töpfer- und Handwerkermarkt in Sevelen : Das Töpferdorf ist wieder kreativ

Sevelen Nach der coronabedingten Absage im vergangenen Jahr lockte am Tag der Deutschen Einheit wieder kreative Töpfer- und Handwerkskunst ins Hexenland. Händler und Besucher trotzten dem schlechten Wetter.

Der Töpfermarkt in Sevelen gehört seit Jahren zum festen Feiertagsprogramm am 3. Oktober. Entsprechend groß war die Freude bei den Organisatoren, der Vereinsgemeinschaft Sevelen, dem Werbering und der Gemeinde Issum, nach einem Jahr Pause endlich wieder den Sevelener Ortskern mit vielfältigen Waren von Keramikgeschirr über Korbkunst bis zu Gartendekoration schmücken zu können.

Von Anfang an dabei und auch in diesem Jahr wieder mit fantasievollen Skulpturen vertreten war der Keramiker Peter Covaci aus Xanten. Störend fand er den Regen nicht, schließlich habe er schon ganz andere Schauer im Töpferdorf Sevelen erlebt. Seine Stelen, ein Zusammenspiel aus Schwimmholz aus dem Rhein und Keramikelementen, waren auch im Nassen ein Blickfang – und demonstrierten die Besonderheit dieser Unikate. „Ich brenne die Keramik bei 1280 Grad Celsius. Bei der Hitze ziehen sich die Poren des Stoffes zusammen, und die Keramik wird wasserdicht und frostfest.“ Sowohl die organischen Formen als auch die Naturbelassenheit seiner Keramikteile lassen sie wie Stein wirken – was für so manche Überraschung bei den Bummelnden sorgte.