Nach Brief von „Dorfgemeinschaft“ : Pflanzenhändler EPS zieht Umzug nach Lüllingen zurück

Lüllingen Kehrtwende bei der geplanten Verlegung des Euregionalen Pflanzenservicecenters (EPS) von Kevelaer nach Lüllingen – wegen eines Eingriffs in den Geschäftsbetrieb. Anwohner hatten einen Brandbrief an den größten Kunden des Unternehmens geschrieben.

Verena Kensbock (veke) ist Redakteurin in Geldern am Niederrhein.

Grund dafür ist ein Brandbrief von mehreren Lüllingern, der an den größten Kunden des Unternehmens rausging. Was genau in dem Brief stand, ist noch unklar. Doch die Rede ist von einem schwerwiegenden Eingriff in den Geschäftsbetrieb. Unterzeichnet wurde die E-Mail mit „Dorfgemeinschaft“.