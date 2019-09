Feuer zerstörte Hof : Nach Brand in Issum – Ursache nicht mehr feststellbar

Der Hof in Issum stand am Sonntagabend in Flammen. Foto: Schulmann

Issum Am Sonntagabend haben zwei Höfe, in Issum und in Haffen-Mehr, in Flammen gestanden. Was die Feuer ausgelöst hat, wird wohl unklar bleiben.

Am Sonntagabend standen im Kreis Kleve zwei Höfe in Flammen: In Issum und in Haffen-Mehr haben Feuer landwirtschaftliche Anwesen völlig zerstört. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, kann die Brandursache in beiden Fällen nihct mehr festgestellt werden. Zu diesem Ergebnis seien der Sachverständige und die ermittelnde Kriminalpolizei gekommen

Man habe beide Anwesen kontrolliert abbrennen lassen. Darum sei die Spurenlagen so dünn, dass auf beiden Höfen keine Angaben mehr über die Brandursache gemacht werden könnten.

(veke)