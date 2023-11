Nach dem Ausscheiden der BiG-Fraktion Gelderner Rat besetzt Ausschüsse neu

Nachdem feststand, dass sich die Fraktion der BiG – Bürger in Geldern auflöst, haben sich die verbleibenden Fraktionen im Ältestenrat darauf verständigt, die Größe der Ausschüsse in den meisten Fällen von 13 auf zwölf Mitglieder zu verkleinern. Mit Ausnahme des Wahlausschusses, dort ist es bei zehn Mitgliedern geblieben. Damit haben sich die Kräfteverhältnisse insgesamt leicht zugunsten der CDU verschoben. Die BiG hingegen ist in keinem Ausschuss mehr stimmberechtigt.