Geldern Open Air Nach Konzertabsage: Ben Zucker singt bei Schiffstaufe in Kiel

Am Samstag wurde in der Kieler Bucht das neue Kreuzfahrtschiff „Mein Schiff 7“ von Tui Cruises getauft. Mit an Bord befanden sich rund 2500 Gäste, darunter prominente Fans der „Wohlfühlflotte“ wie Bettina Cramer, Maximilian Arland, Gerrit und Anja Kling, Natascha Ochsenknecht, Oliver Wnuk und Philipp Boy. Nachdem gegen 23 Uhr die Champagnerflasche am Bug des Schiffes zerplatzt war, gab es den laut Tui Cruises „krönenden Abschluss“: ein exklusives Konzert von Schlager-Rocker Ben Zucker.