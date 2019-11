Prallvolles Wochenende in Veert : Veert sagt „Ade Adventsbasar“

Ein letztes Mal nach 35 Jahren konnte man in Veert im Adventsbasar stöbern. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Veert Eine 35-jährige Tradition geht in der Gelderner Ortschaft zu Ende. Die Basar-Gruppe Veert unterstützte verschiedene soziale Projekte. Veert, Lüllingen und Hartefeld feierten das voradventliche Wochenende stimmungsvoll.

Soziale Projekte wie den Aufbau einer Schule in Tansania, finanzielle Unterstützung für die „Friedensbrücke“ Geldern sowie die Caritas wurden über 35 Jahre lang durch die Basar-Gruppe Veert unterstützt. Für die Hauptinitiatorin der Gruppierung, Brigitte Schopperth, war die Hilfestellung sozialer Projekte über mehr als drei Jahrzehnte so etwas wie eine Selbstverständlichkeit. Nun fand am Wochenende zum letzten Mal der Veerter Adventsbasar an der Josefstraße statt.

„Warum?“, dürfte sich wohl der ein oder andere gefragt haben. „Also der Grund ist, dass unser Alter ja auch mitgegangen ist“, merkte Schopperth mit einem Schmunzeln an. „Unsere Gruppe beendet sich nicht, aber diesen große Adventsbasar, den machen wir nicht mehr.“ Dabei sei der Zuspruch des großen Adventsbasars immer sehr gut gewesen, erzählte die Organisatorin des voradventlichen Events. Doch: „Wir können das nicht mehr leisten. Man muss immer Leute finden, die helfen, auf- und abzubauen.“

Info Dominic-Savio-School in Iringa, Tansania Geschichte Seit der Grundsteinlegung im Jahr 2002 hat sich die Schule stetig weiterentwickelt. Neben der Grundschule wurde vor einigen Jahren eine weiterführende Schule eingerichtet. Ausbreitung Die St.-Dominic-Savio-School, die Waisenkindern eine Bildungseinrichtung bietet, hat mittlerweile weitere Grundschul-Niederlassungen in Mkimbizi, Ngelewala und Kigonzile.

Zur Osterzeit wollen die Veerter Damen aber weiterhin Osterkerzen anfertigen und verkaufen, um die Erlöse ganz im Sinne der Tradition weiterhin einem guten Zweck zukommen zu lassen, so Schopperth. „Alles, was wir erarbeiten, das spenden wir auch.“ In den vergangenen Jahrzehnten hat die Basar-Gruppe vielen Projekten finanziell unter die Arme gegriffen. „Die ersten 15 Jahre haben wir einen Pfarrer aus Indien unterstützt“, erzählte Schopperth. Ihn haben die Basar-Damen 1998 in seiner Heimat besucht. Im selben Jahr ist er nach Deutschland gekommen und seitdem als Pfarrer in deutschen Kirchengemeinden tätig.

Auch den Verein „Friedensbrücke“ Geldern, der 1994 zur Zeit des Bosnien-Krieges gegründet wurde und seitdem Hilfsprojekte unter anderem in Rumänien, Sri Lanka und dem Irak betreibt, hat die Basar-Gruppe mit ihren Erlösen unterstützt. In diesem Jahr werden wie im Vorjahr alle eingenommenen Gelder an das Schul- und Aidswaisenprojekt von Father Ulungi in Iringa, einer Stadt in Tansania, gespendet. 2002 ist der Grundstein der Schule gelegt worden. Von Beginn an verfolgen die Basar-Frauen den Werdegang des Schulprojekts.

So auch Elisabeth Barthelt, die seit dem ersten Adventsbasar mit von der Partie ist. „Das Projekt der Schule läuft über das Bistum Münster. Über 1000 Schüler lernen dort mittlerweile.“ Birgit Hüsken kam fünf Jahre später dazu und engagiert sich seitdem auch nun seit genau drei Jahrzehnten im Rahmen der Basar-Gruppe für soziale Projekte. „Der Kuchen wird von vielen gespendet“, erzählte sie und verwies dabei auf den aufgetischten Käsekuchen, die frischen Muffins und die mächtige Schwarzwälder Kirschtorte, die für die Besucher im großen weißen Zelt hinter dem Anwesen an der Josefstraße bereit standen. „Unsere Gruppe war anfangs 20 Leute groß. Im Laufe der Zeit sind es weniger geworden.“ Gegenwärtig seien sie nur noch zu sechst – viel zu wenige, um den Adventsbasar weiterhin auf die Beine zu stellen. „Es war immer schön und befriedigend“, resümierte Brigitte Schopperth und blickt auf 35 Jahre zurück.

Nicht nur in Veert, wo es in der Heimatstube eine Fotoausstellung gab und Antiquitäten Valentin zum Besuch einlud, ging es vorweihnachtlich zu. Auch in Lüllingen versammelten sich viele Leute aus dem Ort um zwölf Pavillons, die um den großen Tannenbaum aufgestellt waren. Glühwein, Kinderpunsch, Weihnachtsdeko und im Dorfbackofen „De Klus“ frisch gebackene Weckmänner gab es im Heidedorf.